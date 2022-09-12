Выборы в Израиле: Партии должны принять решения до того, как будут представлены списки

Политические партии должны представить свои списки кандидатов на выборах в Кнессет до 22:00 четверга, 15 сентября. Ряд вопросов, на которые нужно ответить до крайнего срока, может привести к драме в последнюю минуту.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Вот основные оставшиеся вопросы:

Слияние МЕРЕЦ-Авода

МЕРЕЦ и Аводе нужно будет решить, будут ли они работать в объединенном списке или как два отдельных списка. Председатель Авода и министр транспорта Мейрав Михаэли категорически против слияния, утверждая, что две партии независимо друг от друга наберут больше голосов. Лидер МЕРЕЦ Захава Гальон поддерживает слияние.

Опросы, проведенные в выходные, показали, что МЕРЕЦ получила на одно место больше, чем Авода, что указывает на то, что партия Михаэли может быть той, кто рискует упасть ниже избирательного порога в 3,25%.

Лидеры двух партий ненадолго встретились с премьер-министром Яиром Лапидом в субботу вечером, во время которой Михаэли вновь заявила о своем неприятии слияния. Сообщается, что она даже сказала Лапиду и Гальон, что если они так заинтересованы в слиянии, то МЕРЕЦ и «Еш Атид» должны объединиться и позволить Аводе работать независимо.

Ранее 13 канал сообщил, что Лапид предложил каждой из партий по одному месту в списке «Еш Атид». Он также предложил министерские портфели, если объединенная партия получит 10 мест, независимо от окончательного подсчета голосов. Михаэли отказалась.

«Яадут а-Тора»

«Яадут а-Тора» ведет переговоры по поводу своего списка. Несколько недель назад между двумя партиями разразился кризис из-за решения группы белзских хасидов принять участие в программе, предложенной министром образования Ифат Шаша-Битон. Эта программа обеспечивает финансирование в обмен на студентов, изучающих основной учебный план английского языка, математики и иврита.

Белз является частью «Агудат Исраэль». Тем не менее, «Дегель ха-Тора» категорически против этой программы, считая, что она нарушает независимость систем образования харедим. Обе стороны находятся в процессе переговоров по сделке, и было предложено несколько решений. Биньямин Нетаниягуу оказал давление на стороны, чтобы они пришли к соглашению, поскольку, если одна из сторон не преодолеет избирательный барьер, Нетаниягу, вероятно, не сможет сформировать исключительно правое правительство.

Обе фракции, однако, осознают последствия и могут принять решение объединиться, даже если они не достигнут соглашения к четвергу.

«Объединенный список»

«Объединенный список» объявил, что две из трех его фракций — «Балад», возглавляемая депутатом Кнессета Сами Абу Шахаде, и «Хадаш», возглавляемая депутатом Кнессета Айманом Уде, — достигли соглашения о платформе для выборов. Платформа включает в себя обязательство «держаться подальше от любой коалиции, которая продвигает политику оккупации и расизма». Она также включает в себя обязательство не рекомендовать лидера партии в качестве премьер-министра, если только этот лидер не пообещает «положить конец оккупации и создать палестинское государство рядом с Израилем» и аннулировать Закон о национальном государстве.

Третья фракция, «Таал», возглавляемая депутатом Ахмадом Тиби, еще не присоединилась к двум другим и должна решить к четвергу, делать это или нет и на каких условиях. Ожидается, что число арабо-израильских голосов будет исторически низким, и раскол в «Объединенном списке», вероятно, сделает его еще ниже.

РААМ, четвертая израильско-арабская фракция в настоящее время в Кнессете, покинула «Объединенній список» перед предыдущими выборами, а затем присоединилась к коалиции. РААМ представляет собой примирительный подход к политическому аппарату страны и фокусируется на гражданских вопросах. Поскольку подход РААМ противоположен новой платформе Балада и Хадаш, маловероятно, что все четыре партии снова соберутся вместе, как это было в 2020 году, когда они получили 15 мест.

Ликуд

«Ликуд» выбрал своих представителей на первичных выборах 10 августа, однако три реальных места, зарезервированных для Нетаниягу — 14, 16 и 27 — еще не заполнены. Одно из этих мест, скорее всего, достанется бывшему депутату «Ямины» Идит Сильман. Силтман подала в отставку из Кнессета в воскресенье, и многие расценили этот шаг как препятствие для вступления в «Ликуд», как того требует закон.Ожидается, что бывший член Кнессета Амихай Шикли, еще один экс-член «Ямины », также станет одним из кандидатов. Однако зарезервированные места, скорее всего, будут утверждены только в среду.

Айелет Шакед и Йоаз Хендель

Министр внутренних дел Айелет Шакед и министр связи Йоаз Хендель расстались в воскресенье, положив конец короткой жизни «Руах Ционит». У Шакед есть время до четверга, чтобы составить новый список. Ожидается, что она объединится с «Баит Иегуди» и ее лидером Йоси Бродным и, возможно, даже привлечет к себе бывшего члена парламента от «Ямины» Абира Кара и его новую «Партию экономической свободы».

Хендель и его политический союзник Хаузер пока не имеют «политического приюта». Неясно, представят ли они список в четверг.

Ранее Курсор писал, что Смотрич заявил, что Шакед не может рисковать и терять голоса. Председатель «Религиозного сионизма» депутат Кнессета Бецалель Смотрич обсудил раскол в партии «Руах Ционит » и разрыв между Айелет Шакед и Йоаз Хендель.

Курсор также сообщал, что опрос показал, как изменилась расстановка сил из-за перемещений Шакед.

Наша редакция писала, что Матан Кахана высказался о перспективах премьерства Нетаниягу.

Напомним, что Михаэли ответила Лапиду на предложение совместно сформировать новое правительство.