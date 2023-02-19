Как лучше парковать авто – передом или задом: советы автоэкспертов

Многие водители паркуются у дороги или во дворе, так как личного гаража нет.

Для многих водителей парковка становится настоящей проблемой, особенно если речь идет о больших городах. Многие водители паркуются у дороги или во дворе, так как личного гаража нет. При этом место парковки определяет, какой стороной лучше припарковать автомобиль — «передом» или «задом».

Об этом пишет портал newsyou.info.

В гараж следует заезжать передом. Это касается и зимнего времени года, когда автомобиль требует прогрева – выхлопные газы будут выходить на улицу.

В случае, когда автомобиль плохо заводится, следует въезжать в гараж задом, чтобы при необходимости завести автомобиль с «толкача» или с помощью прикуривателя. На ремонт в гараж автомобиль также ставят задом.

На обочине многие автомобилисты паркуются передом. Однако при выезде нужно быть максимально сосредоточенным, чтобы не стать виновником ДТП. Именно поэтому при парковке на обочине лучшим решением станет заезд задом.

Во дворе машины ставят как придется. Однако соблюсти большую маневренность можно, если парковаться задом, а уезжать передом.

Как сообщал Курсор, каждый город имеет свою специфику движения. Трудно определить, какие из них лучше для вождения, но некоторые, безусловно, более удобны для водителя.

Однако есть определенные ошибки, допускаемые на улицах почти всех крупных городов. Некоторые из них – из-за неосведомленности водителей, а некоторые – из-за наглости.

Есть несколько правил остановки автомобиля на тротуаре, но одно из них не особенно нравится водителям. Речь идет о том, чтобы оставить место для пешеходов. Ширина тротуара, остающегося для пешеходов после стоянки, должна быть не менее 1,5 метра.

Это положение полностью исключает парковку на некоторых тротуарах, но отдельных водителей это не слишком волнует. Иногда они оставляют всего несколько десятков сантиметров места.

Ранее мы писали о том, что названы самые опасные ошибки водителей за рулем современных авто.

Также Курсор информировал о пяти причинах, почему автомобиль уводит в сторону.