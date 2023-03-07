Названы основные проблемы электромобилей с пробегом

Одной из главных проблем является растущая герметизация днища электромобилей, что препятствует визуальному осмотру как высоковольтных кабелей, находящихся под напряжением, так и тормозных магистралей.

Журналисты провели анализ отчета немецкой организации TÜV, изучившей проблемы в электромобилях с пробегом. В отчет включены результаты 9,6 млн основных проверок.

Об этом говорится в материале портала UAmotors.

Отмечается, что в классе двух-трехлетних автомобилей 5,3% не проходят основной техосмотр со значительными дефектами и после ремонта подлежат повторной проверке. Процент брака Renault Zoe в 5,3 процента точно соответствует среднему показателю среди 130 протестированных автомобилей этой возрастной группы. Основная проблема Zoe – подвеска переднего моста. Особенно бросаются в глаза поперечные рычаги и рулевые тяги. На работу тормоза также жалуются чаще, чем в среднем.

Одной из причин этого является рекуперация, используемая электромобилями для восстановления энергии торможения. Это разгружает тормоза, что в зависимости от стиля вождения может привести к засыпанию тормозных колодок (снижение коэффициента трения).

«Каждый водитель должен регулярно резко тормозить, чтобы восстановить тормозные колодки и, таким образом, сохранить полную силу торможения», — посоветовали эксперты.

Nissan Leaf получил выше среднего с процентом брака 4,3 процента. Ближний свет и тормозные диски – главные проблемы этой модели. Таким образом, Leaf находится в топ-3 списка самых беспроблемных двух-трехлетних автомобилей. Напротив, BMW i3 очутился внизу рейтинга с уровнем брака 5,9%. Как и в случае с Leaf, эксперты отметили дефекты ближнего света фар и тормозных дисков.

В нижней части рейтинга оказался и Tesla Model 3, являющийся одним из самых популярных электромобилей в Германии. 8,9 процента проверенных автомобилей не проходят первый общий техосмотр. Таким образом, Tesla в этой возрастной группе опережает только четыре автомобиля, в том числе Dacia Logan, Dacia Dokker и VW Sharan. Помимо дефектов ближнего света и противотуманных фар, тормозные диски у Model 3 выходят из строя чаще, чем в среднем по всем осмотренным автомобилям. То же касается и подвески.

“Многие электромобили тяжелее аналогичных моделей с двигателями внутреннего сгорания из-за аккумуляторной батареи. Это часто создает особую нагрузку на подвеску», – говорится в статье.

Как сообщал Курсор, израильские системы, заряжающие электромобили за 15 минут, появятся в Европе и США. Система, разработанная компанией Zooz Power, ранее известной как Chakratec (zooz означает «движение» на иврите), берет энергию из сети, чтобы вращать восемь стальных колес на единицу, 17 000 раз в минуту.

Каждое колесо весит около полтонны. В процессе электрическая энергия преобразуется в кинетическую энергию. Когда транспортное средство приходит на подзарядку, вращение замедляется, чтобы преобразовать эту кинетическую энергию обратно в электрическую энергию и передать ее в аккумулятор транспортного средства с такой интенсивностью, что аккумулятор полностью заряжается примерно за 15 минут.

Также Курсор писал, что пересесть на электромобиль станет дешевле.