Эксперт рассказал, какое влияние могут оказать ракеты ATACMS на ход войны в Украине

Украина уже неоднократно запрашивала у мировых партнеров ракеты ATACMS, но пока еще не получила их.

По словам содиректора программ внешней политики и международной безопасности центра Разумкова Алексея Мельника, некоторые говорят, что дальнобойные ракеты ATACMS, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 км — это серебряная пуля, благодаря которой украинские военные смогут моментально изменить ход войны. По его мнению, эти ожидания преувеличены.

«Я видел ряд сообщений известных авторов, что 8 сентября состоится решающее заседание Рамштайна. На мой взгляд, это очень важное собрание. Там могут быть приняты важные решения, но несколько наивно надеяться, что одна мера или решение сможет полностью переломить ход войны», — заявил Мельник.

По его словам, участники заседания могут принять ряд решений, каждое из которых расширяет спектр и увеличивает количество наступательного вооружения, приближаю желаемый для Украины и для цивилизованного мира финал.

Мельник отметил, что на сегодняшний день, к сожалению, отсутствует синхронизации санкций против россии* и поставками Украине необходимого оружия.

«Многие из тех мер, которые предпринимаются для противодействия российской агрессии, проводятся по определенным планам, в соответствии с принятыми политическими решениями. Есть определенные координационные механизмы, но темпы санкций против рф, касающиеся углеводородов, подстраиваются под то, чтобы это не нанесло непоправимого ущерба европейской экономике, которая и без того находится в предкризисном положении», — сказал эксперт.

Ранее Курсор писал, что аналитик заявил, что Украина может деоккупировать Херсон без боевых действий. Профессор и экс-гендиректор Королевского объединенного института вооруженных сил Майкл Кларк заявил, что армия Украины может вернуть себе оккупированный город Херсон.

Ранее в сети показали, как украинские военные уничтожили колонну армии рф, которая ехала помогать оккупантам в Херсон.

Также Курсор сообщал, что владимир путин назвал новую «цель» войны в Украине.

Кроме этого, на фоне колоссальных потерь армии рф на украинских землях, появилась информация о том, что путин для борьбы с дефицитом войск будет вербовать в тюрьмах осужденных преступников.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!