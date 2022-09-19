Представительство Еврейского агентства в россии прекращает обмен данными с Израилем

Филиал Еврейского агентства Израиля в россии* прекратил обмен данными с центральным офисом в Иерусалиме.

Об этом сообщает Israel National News со ссылкой на издание Jerusalem Post.

Отмечается, что начиная с прошлой среды, Еврейское агентство в россии прекратило передачу данных для российских граждан, которые запросили информацию об иммиграции в Израиль.

«Российское отделение Агентства открывает независимый колл-центр, отдельный от центрального Глобального центра в Иерусалиме. Около 40 сотрудников российского отделения Еврейского агентства были отправлены в оплачиваемый отпуск, что является частью того, что агентство назвало «процессом реорганизации», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, судебный процесс российского правительства против Еврейского агентства был снова отложен сегодня, 19 сентября, после месячной задержки. Московский суд рассмотрит дело 19 октября.

С июня, когда министерство юстиции рф предупредило о своем намерении закрыть Еврейское агентство, представители этой организации и израильские официальные лица пытались достичь своего рода компромисса с российским правительством, который позволил бы агентству продолжать работать в стране, по крайней мере, в какой-то степени.

Также Курсор информировал о том, что озвучены сценарии развития ситуации с судом над Еврейским агентством в россии. Ранее министерство юстиции россии решило закрыть свои офисы в стране.

Курсор писал, что бывший главный раввин москвы обвинил россию в попытке закрыть Еврейское агентство. Пинхас Гольдшмидт заявил, что усилия российского правительства по закрытию Еврейского агентства приведут к обратным последствиям — еще больше евреев захотят репатриировать в Израиль.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!