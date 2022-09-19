Суд над Еврейским агентством в Москве снова отложили: назначена новая дата

Судебный процесс российского правительства против Еврейского агентства был снова отложен сегодня, 19 сентября, после месячной задержки. Московский суд рассмотрит дело 19 октября.
Об этом сообщает The Times of Israel.
С июня, когда министерство юстиции рф предупредило о своем намерении закрыть Еврейское агентство, представители этой организации и израильские официальные лица пытались достичь своего рода компромисса с российским правительством, который позволил бы агентству продолжать работать в стране, по крайней мере, в какой-то степени.
По словам источника Еврейского агентства, эти переговоры еще не привели к окончательному результату, в результате чего организация не имеет четкого представления о том, как будет развиваться дело.
«Мы понятия не имеем, поскольку российская сторона не сообщила о своих намерениях», — заявил представитель Еврейского агентства перед слушанием.
Когда Москва впервые подала заявление о прекращении деятельности организации, израильские официальные лица увидели в этом попытку оказать давление на Израиль и выразить недовольство поддержкой Израилем Украины и продолжающейся воздушной кампанией против Ирана в Сирии, против которой выступают российские военные.
Премьер-министр Яир Лапид предупредил, что закрытие россией Еврейского агентства станет «серьезным событием» с «последствиями» для российско-израильских отношений. Однако в последние недели официальные лица рф и Израиля пытались ослабить напряженность, причем обе стороны настаивали на том, что это был не дипломатический маневр со стороны рф, а внутренний юридический вопрос, который можно решить через суд.
«Они продолжают возвращаться к этой мантре: «Не волнуйтесь, это просто технический юридический вопрос, который нужно решать в судебном порядке». И это все. Но что это значит? Это неясно», — сказал представитель Еврейского агентства.
Хотя судебный процесс официально начался в июле, за последние два месяца он не продвинулся значительно вперед, поскольку все слушания закончились отсрочкой. До вынесения вердикта Еврейскому агентству разрешено продолжать свою деятельность в рф в обычном режиме. Тем не менее, Сохнут готовился к тому, что придется либо полностью прекратить свою деятельность, либо значительно сократить ее.
«Мы изучаем все варианты на черный день», — заявил представитель Еврейского агентства.
Ранее Курсор писал, что российский суд отложил принятие окончательного решения по Сохнут. Дальнейшее слушание дела о закрытии деятельности Еврейского агентства в россии отложено на месяц по просьбе адвокатов израильской стороны.
Курсор также сообщал, что озвучены сценарии развития ситуации с судом над Еврейским агентством в россии. Ранее министерство юстиции россии решило закрыть свои офисы в стране.
Президент Ицхак Герцог выступил с речью и заговорил о кризисе в израильско-российских отношениях. «Чем меньше мы говорим и чем больше делаем, тем лучше», — отметил он.
Курсор писал, что бывший главный раввин москвы обвинил россию в попытке закрыть Еврейское агентство. Пинхас Гольдшмидт заявил, что усилия российского правительства по закрытию Еврейского агентства приведут к обратным последствиям — еще больше евреев захотят репатриировать в Израиль.
Наша редакция писала, что Еврейское агентство тайно планирует переехать из россии в Израиль. Это решение следует за запросом минюста россии в четверг, 21 июля, о прекращении деятельности агентства на территории рф.
Также сообщалось, что россии прокомментировали требование закрыть «Сохнут».
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!