Путин может объявить войну Украине — аналитики ISW

Сегодня президент рф владимир путин* выступит с речью в Санкт-Петербурге.

путин может объявить о второй волне мобилизации для расширения армии россии, возможно, уже сегодня, 18 января.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По словам американских аналитиков, путин также может официально объявить войну Украине, потому что сегодняшняя дата для него символична.

«Путин может объявить вторую волну мобилизации для расширения своей армии в ближайшие дни — возможно, уже 18 января. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 17 января объявил, что Путин выступит в Санкт-Петербурге 18 января с речью в честь 80-й годовщины прорыва нацистской блокады Ленинграда, родного города Путина. Путин любит использовать символические даты для обращения к русскому народу, а некоторые российские провоенные блогеры отметили, что он воспользуется этой возможностью для того, чтобы либо объявить мобилизацию, либо войну с Украиной», — говорится в документе ISW.

Кроме этого, в Институте отмечают, что разведка Украины и Запада уже неоднократно предупреждала о мобилизационных приготовлениях путина, которые запланированы на середину января.

Ранее Курсор писал, что путин выступит с важным заявлением о войне в Украине. Член оккупационных властей Запорожской области владимир рогов анонсировал выступление путина.

Кроме этого, израильский военный рассказал, почему путин не отказывается от ракетных ударов по Украине. Эксперт отмечает, что путин в курсе, что ракетные удары по Украине не приносят желаемого результата.

Наша редакция писала, что в The Times рассказали, какой ресурс путин готов «утилизировать» ради новой мобилизации в рф. В последние несколько недель мировые СМИ говорят о том, что владимир путин планирует объявить новую волну мобилизации для участия в войне против Украины.

Bloomberg: путин в войне сделал ставку на бедных и малоимущих россиян. рф продолжает отправлять солдат на фронт в Украину, потому что ее армия несет большие потери. Но путин сделал ставку в войне на самых нуждающихся граждан, мотивируя их большими выплатами.

Курсор также сообщал, что СМИ утверждают, что Путин уйдет в отставку в этом году. Бывший союзник главы кремля заявил о возможности того, что путин скоро уйдет в отставку.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!