Аналитики заявили, что путин готовит новое наступление на Украину

В Институте изучения войны заявили, что президент рф владимир путин* намерен собрать новые силы для реализации своих планов касательно Украины.

По словам американских аналитиков, власти россии, вероятно, проводят подготовку к созданию новых сил для усиления российского наступления на Украину осенью и зимой.

Об этом сообщается в отчете Института изучения войны (ISW).

путин вновь заявил о своем ложном представлении о полномасштабном вторжении россии в Украину как об оборонительной операции по защите российской федерации. Во время встречи со школьниками в Калининграде путин заявил, что целью «специальной военной операции» является ликвидация формирующегося на Украине «антироссийского анклава», который представляет собой экзистенциальную угрозу российскому государству.

Аналогичным образом путин использовал концепцию «антироссийских настроений» в своем выступлении 24 февраля, объявив о «спецоперации» на Украине. Эти заявления путина подтверждает его максималистские намерения в отношении Украины.

«Заявление, предположительно, направлено на то, чтобы создать информационные условия для призыва к дальнейшим усилиям россии и создания сил осенью и зимой этого года», — заявили аналитики.

Кроме этого, эксперты отметили, что они считают маловероятным, что российские войска смогут захватить всю территорию Донбасса до 15 сентября. По их словам, оккупация региона нужна командованию россии, чтобы хоть как-то поднять боевой дух российских военных.

Ранее Курсор писал, что аналитик заявил, что Украина может деоккупировать Херсон без боевых действий. Профессор и экс-гендиректор Королевского объединенного института вооруженных сил Майкл Кларк заявил, что армия Украины может вернуть себе оккупированный город Херсон.

Ранее в сети показали, как украинские военные уничтожили колонну армии рф, которая ехала помогать оккупантам в Херсон.

Также Курсор сообщал, что владимир путин назвал новую «цель» войны в Украине.

Кроме этого, на фоне колоссальных потерь армии рф на украинских землях, появилась информация о том, что путин для борьбы с дефицитом войск будет вербовать в тюрьмах осужденных преступников.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!