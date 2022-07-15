Армия россии готовит новое наступление — аналитики ISW

В Институте изучения войны рассказали о том, где ждать ожесточенных боев.

По мнению аналитиков, российские военные после так называемой «оперативной паузы» намерены начать масштабное наступление вдоль линии Славянск-Северск-Бахмут.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики подчеркивают, что пока нет каких-либо указаний касательно того, как скоро может начаться это наступление и где именно россияне намерены сосредоточить свои усилия.

Согласно отчету, россияне начали наступать в 8 км от Северска на Верхнекаменское. Генштабе ВСУ ранее заявлял, что украинским военным удалось отразить атаки россиян в этом районе отражены. При этом, в россии сообщали, что они якобы установили «оперативный контроль» в Северске.

Также аналитики сообщили, что ВСУ дали огневой ответ россиянам, которые пытались штурмовать населенные пункты к юго-востоку от Бахмута. Бои велись в 20 км от города.

«Армия россии возобновила наступательные операции к северо-востоку от Авдеевки, вероятно, пытаясь обойти украинские укрепления в этом районе», — добавили эксперты.

Курсор писал ранее, что российские оккупанты выпустили по Виннице 7 ракет, 4 из них были сбиты силами ПВО. Три снаряда попали в офисное здание, пострадал Дом офицеров и жилые дома, расположенные поблизости. На месте «прилета» произошел пожар, который распространился на парковку. Минимум 23 человека погибли в результате ракетного удара, среди них трое детей. Спасатели продолжают работать на месте происшествия.

Еще мы писали, что российские войска обстреляли Кривой Рог — в результате ракетного обстрела были повреждены жилые дома, школа, а также автомобиль. Погибли две женщины.

Кроме этого, в МИД россии заявили, что Кремль не намерен прекращать войну. Кремль планирует «выполнить поставленные цели» в войне с Украиной, несмотря на препятствия западных стран.

Также эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.

Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.

Курсор сообщал, что в сети показали, как украинские военные ликвидировали российских снайперов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!