Беларусь не исключает «преднамеренной провокации со стороны ВС Украины»

Представитель Минобороны РБ выступил с заявлением касательно инцидента с падением ракеты во время массированного удара рф* по Украине 29 декабря..

Глава управления зенитных ракетных войск РБ полковник Кирилл Казанцев, говоря о падении ракеты в Беларуси, не исключил вероятность преднамеренной провокации со стороны Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщают СМИ.

«В Ивановском районе средствами ПВО была поражена цель, прилетевшая с украинской стороны. Боевые расчеты отработали штатно. Но по данному инциденту остаются вопросы», — сказал Казанцев.

На данный момент Минобороны Беларуси рассматривает две версии событий: непреднамеренный пуск зенитной управляемой ракеты ввиду низкой обученности расчета или неисправность ракеты либо преднамеренная провокация ВС Украины.

Стало известно, что Минобороны Украины заявило о готовности провести расследование этого инцидента.

Ранее Курсор писал, что в Беларуси упала ракета. Ряд СМИ сообщают, что в Брестской области Беларуси упала или была сбита ракета.

Падение ракеты в Беларуси: Посол Украины вызван в МИД РБ. Накануне сообщалось, что во время массированного ракетного удара россии* по Украине в Брестской области Беларуси упала или была сбита ракета.

Курсор писал, что в рф выступили с циничным заявлением на фоне массированной ракетной атаки по Украине. Захарова раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского.

Массированная атака рф по Украине: обломки ракет попали в жилые дома в Киеве и Одесской области. В Киеве и Одессе прогремели взрывы на фоне сообщений о 120 ракетах, которыми рф атаковала Украину.

Напомним, что рф устроила новую массированную атаку по Украине: первые подробности и фото.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.