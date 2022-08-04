Бойцы ВСУ показали эффектные кадры уничтожения российской установки «Метеорит»

Украинские военнослужащие уничтожили российский «Метеорит», который был спрятан в лесу и опубликовали эффективные кадры.

Украинские военнослужащие продолжают наносить армии российской федерации* серьезные убытки и потери. Бойцами 112-й бригады теробороны Киева и артиллеристами 92-й бригады ВСУ им. Ивана Сирка была уничтожена специальная техника оккупантов.

Об этом сообщается в Telegram-канале Госспецсвязи.

Украинские бойцы уничтожили самоходную реактивную установку разминирования УР-77 «Метеорит», которую российские захватчики спрятали в лесу.

На кадрах видно, как бойцы обнаружили технику с помощью беспилотного летального аппарата, потом передали координаты артиллеристам и те нанесли точный удар. Попадание зафиксировано в ролике.

Отметим, что УР-77 «Метеорит» предназначена для того, чтобы создавать проходы в минных полях шириной 6 метров. Установка может расчищать противопехотные минные поля от американских мин нажимного действия М14, создавая проходы шириной до 14 метров. Разминирование осуществляется путем возникновения ударной волны от взрыва заряда, которая воздействует на взрыватель мины.

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