Более 3500 человек арестованы за протесты в России

В воскресенье МВД России сообщило, что по меньшей мере 3500 человек были арестованы в ходе акций протеста по всей России.

В «несанкционированных акциях» в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России приняли участие около 5200 человек.

В сообщении подчеркивается, что российские власти предупреждали, что все попытки проведения «акций, не согласованных в установленном порядке с органами исполнительной власти» будут «немедленно пресекаться», а организаторы и участники будут привлечены к ответственности.

24 февраля Россия напала на Украину, что вызвало волну протестов по всем русским городам, так как граждане осуждают агрессию Кремля.

«Курсор» писал, что Зеленский поблагодарил Израиль за поддержку и не упомянул о встрече Беннета с Путиным. Зеленский отметил, что провел разговоры с президентом США Джозефом Байденом и лидерами других стран Запада, которые пообещали усилить санкции против российской экономики. Он также поблагодарил за поддержку Украины со стороны Австралии, Албании, Болгарии и Израиля.

Также ранее мы писали о том, что РФ готовит вторую волну широкомасштабного наступления.

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