В Албании «переселят» посольство России на улицу Свободной Украины

Албания переименует улицу в своей столице Тиране, где расположены посольства России и Украины, на Свободную Украину в честь сопротивления страны войне, заявил в воскресенье мэр.
Отметим, что после вторжения России в Украину Албания, член НАТО, присоединилась к другим европейским странам, введя экономические санкции и запретив российским самолетам летать в своем воздушном пространстве.
«Наше поколение будет отмечено этой кровавой российской агрессией, и в наших общественных местах следует помнить о героическом сопротивлении Украины», — сказал мэр Тираны Эрион Велиай. Улица ранее была названа в честь Доники Кастриоти, жены национального героя Албании Скандербега. Посольства Сербии и Косово также расположены на этой улице.
Мэр Веляй заявил, что новое название станет напоминанием для сотрудников российского посольства. «Россиянам придется работать, жить и получать почту по адресу Свободной Украины».
Напомним, что Россия называет свои действия в Украине «спецоперацией», которая, по ее словам, предназначена не для оккупации территории, а для уничтожения военного потенциала ее южного соседа и захвата тех, кого она считает опасными националистами.
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