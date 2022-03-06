РФ готовит вторую волну широкомасштабного наступления

По словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, стратегически важными для противника остаются города Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев, Чернигов и Одесса.

Как рассказал секретарь Совета национальной обороны Украины Алексей Данилов заявил, что армия РФ готовит вторую волну широкомасштабного наступления. Оккупанты до сих пор хотят захватить Киев.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Данилова, украинский народ должен подойти ко второй волне максимально сплоченным. При этом стратегически важные города остаются под контролем Украины – Киев, Харьков, Мариуполь, Одесса и Чернигов.

Он заявил, что враг хочет взять эти города, путем создания гуманитарной катастрофы для гражданского населения. Кроме того, оккупанты хотят лишить Украину доступа к Черному морю. Таким образом это поможет Москве создать новый фактор экономического давления на Киев.

При этом Украина уже пополняет резервы, получает помощь от западных союзников.

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