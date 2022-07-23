Британская разведка: украинские войска активно наступают на Херсон

Британские военные эксперты отмечают, что российские войска пытаются сделать все для того, чтобы остановить украинское контрнаступление — пока что у оккупантов ничего не получается.

Украинские войска продолжают наступление к западу от Днепра. Последние 48 часов в Херсонской области идут ожесточенные бои с оккупантами. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что россия*, вероятно, пытается замедлить украинское наступление, используя артиллерийский огонь вдоль естественного барьера реки Ингулец.

«Линии снабжения российских войск к западу от Днепра все больше подвергаются риску. Украинские удары нанесли дополнительный ущерб ключевому Антоновскому мосту, хотя россия провела временный ремонт. По состоянию на 22 июля 2022 года он почти наверняка будет открыт для движения», — говорится в докладе.

Ранее Курсор писал, что Bellingcat узнали, почему гиркин может свободно критиковать действия рф в войне против Украины. Журналисты считают, что игоря гиркина (стрелкова) поддерживают некоторые силовые группы в россии.

Курсор также сообщал, что в США заявили о критическом моменте в войне Украины против россии. Министр обороны США заявил, что контактная группа продолжает свою работу, потому что все понимают, с какой серьезной угрозой до сих пор сталкивается Украина.

Стало известно, почему армия россии отошла от Киева. Президент россии владимир путин заявил, что это было сделано для того, чтобы были «созданы условия для переговоров» с властями Украины.

Наша редакция писала, что названы условия для возможного завершения войны в Украине. Сейчас многие задаются вопросом, когда же может закончится развязанная россией* война против Украины?

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!