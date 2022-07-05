Британский эксперт рассказал, где пройдет решающее сражение за Украину

Британский военный эксперт из аналитического центра Королевского объединенного института вооруженных сил Нил Мелвин спрогнозировал, где будет проходить главное сражение за Украину.

Об этом сообщает Sky News.

По его словам, решающее сражение за Украину в развязанной россией* войне, скорее всего, случится не на востоке, куда россия бросила все свою мощь, а на юге, где украинские военные проводят контрнаступление , чтобы вернуть с оккупированные территории.

«Украинцы продвигаются вокруг Херсона. Там начинаются контратаки, и я думаю, что, скорее всего, мы увидим, как импульс перейдет к Украине, когда она попытается начать крупномасштабное контрнаступление, чтобы отбросить русских», — заявил эксперт.

По его мнению, россия одержала «тактическую победу» в Луганской области. Эта победа принесла российской армии небольшую стратегическую выгоду, но решающая битва еще предстоит.

«Я думаю, что это тактическая победа России, но за которую пришлось заплатить огромную цену. На то, чтобы добиться очень медленного прогресса, ушло 60 дней», — отметил Мелвин.

Ранее Курсор писал, что HIMARS работает: украинцы показали, как взрывают склады боеприпасов армии рф чуть ли не по всей линии фронта. Вооруженные Силы Украины посредством высокоточного оружия продолжают уничтожать склады боеприпасов и другие позиции российской оккупационной армии.

Кроме этого, солдаты рф продают информацию о расположении своих войск. Украинская разведка опубликовала перехват разговора российской девушки с солдатом, в ходе которого она рассказала о том, как один из полковников сдал иностранным службам информацию о расположении войск рф.

Курсор сообщал, что израильский офицер объяснил, почему война в Украине может затянуться на 10 лет. Украина и россия не проводят переговоры друг с другом, так как обе стороны пока не устраивают концепты завершения войны.

Редакция ранее писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!