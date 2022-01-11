Число погибших от коронавируса в Польше превысило 100 тысяч человек

Всего за время пандемии COVID-19 в Польше умерло 100 000 человек.

Всего за время пандемии вируса COVID-19 в Польше умерло 100 000 человек.

Отметка в 100 000 человек по количеству смертей была пройдена сегодня, 11 января.

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Польши, ссылаясь на статистику по количеству зараженных и умерших от пандемии коронавируса.

Ранее Курсор писал о том, что уровень госпитализации больных с COVID-19 во Франции достиг полугодового пика.

Только за последние сутки во Франции почти 800 человек было госпитализировано с коронавирусом.

Кроме того, стало известно о том, что глава Европарламента скончался в возрасте 65 лет.

Давид Сассоли, который был главой парламента ЕС до января текущего года, умер, как полагается, из-за серьезных осложнений, связанных с нарушением работы иммунной системы.

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