Комментируя абсурдные указы путина* о принятии оккупированных территорий в состав россии, директор государственной службы Украины, подписал указ, что территория Кремля принадлежит «Укрпочте».
Об этом сообщает meta.
«Если сегодня день бессмысленных приказов, то я тоже подписал свой», — заявил Игорь Смелянский.
В документе Смелянский приказал признать независимость путина от здравого смысла, а также признать территорию московского кремля собственностью АО «Укрпочта».
Ранее Курсор писал, что путин подписал указы о «независимости» украинских областей Украины. После этого россия запустила процесс аннексии запорожской и Херсонской областей.
Боритесь, чтобы не погибнуть: президент Украины обратился к коренным народам россии. Президент Украины Владимир Зеленский решил обратиться по-русски к коренным народам рф и сказал, что они «не должны погибать в подлой и позорной войне».
Ранее в Генштабе Украины рассказали, сколько россиян уже призвали на службу.
Также Курсор сообщал о том, что Минобороны Украины оценил состояние ядерного оружия рф и риски его применения.
Помимо этого, россия ищет основания, как обосновать участие в войне белорусской армии.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!