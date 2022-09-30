Директор украинской почтовой службы потроллил путина и заявил права на Кремль

«Укрпочта» предъявила права на московские территории, в частности на Кремль, на основании того, что публиковала эти фото на своих марках.

Комментируя абсурдные указы путина* о принятии оккупированных территорий в состав россии, директор государственной службы Украины, подписал указ, что территория Кремля принадлежит «Укрпочте».

Об этом сообщает meta.

«Если сегодня день бессмысленных приказов, то я тоже подписал свой», — заявил Игорь Смелянский.

В документе Смелянский приказал признать независимость путина от здравого смысла, а также признать территорию московского кремля собственностью АО «Укрпочта».

Ранее Курсор писал, что путин подписал указы о «независимости» украинских областей Украины. После этого россия запустила процесс аннексии запорожской и Херсонской областей.

Боритесь, чтобы не погибнуть: президент Украины обратился к коренным народам россии. Президент Украины Владимир Зеленский решил обратиться по-русски к коренным народам рф и сказал, что они «не должны погибать в подлой и позорной войне».

Ранее в Генштабе Украины рассказали, сколько россиян уже призвали на службу.

Также Курсор сообщал о том, что Минобороны Украины оценил состояние ядерного оружия рф и риски его применения.

Помимо этого, россия ищет основания, как обосновать участие в войне белорусской армии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!