Эксперт рассказал, что готовит россия к годовщине начала войны в Украине

24 февраля будет год с начала полномасштабного вторжения россии* в Украину.

По словам военного эксперта Петра Черника, россия может осуществить очередную массировануую ракетную атаку по территории Украины, поэтому сейчас россияне пытаются накопить ракеты для нового удара.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Киев».

Эксперт отметил, что россия копит ракеты, чтобы нанести новый удар по Украине. Он добавил, что возможны различные провокации, в которых будут участвовать российские агенты, в Украине и странах ЕС.

«От них ждать можно чего угодно. Давайте не забывать, что они имеют достаточно развитую агентурную сеть … Какие-то диверсионные акты на территории Европы и на нашей территории могут произойти. Плюс стратегический неядерный ракетный потенциал мы не отменяем. На мой взгляд, до 24 февраля еще одна ракетная атака обязательно будет», — отметил эксперт.

Черник считает, что не стоит ожидать чего-то особенного от россиян: «Вопрос — по чем будут бить. Возможно, решат нанести удар по транспортной инфраструктуре».

Последняя массированная ракетная атака россии произошла 10 февраля. Украинские ПВО сбили большую часть ракет и БПЛА, но все-таки были попадания по по энергосистеме страны.

Курсор писал, что в ISW объяснили, зачем рф манипулировала темой переговоров с Украиной. В декабре 2022 года российская федерация* подавала сигналы о готовности якобы провести мирные переговоры с представителями украинской власти. Но при этом в кремле продолжали соблюдать свои максималистские цели по захвату Украины.

Курсор сообщал, что по словам представителя ГУР Минобороны Украины Андрея Черняка, нового масштабного наступления со стороны рф на годовщину войны с Украиной не будет, агрессор не имеет на это ресурсов.

Еще мы писали, что скорее всего украинская армия в 2023 году будет идти в контрнаступление на юге с центром в Мелитополе.

Сообщалось, что у Зеленского рассказали, как должна закончиться война против россии.

Напоминаем, что россия избрала новую тактику для войны в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!