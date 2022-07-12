Эксперт рассказал, где вскоре будут наиболее тяжелые бои в Украине

По словам военного эксперта Дмитрия Снегирева, ВСУ, сменив военную тактику, начинают освобождение территорий, которые оккупировали россияне.

Об этом он заявил во время информационного телемарафона.

Снегирев отметил, что вскоре наиболее тяжелые бои будут вестись в Херсонской области. Все это происходит из-за того, что украинская армия поменяла тактику военного противостояния с россиянами.

«Оккупационная армия испытывает нехватку тяжелой бронетехники и боекомплекта именно на территории Херсонской области. С этим связана передислокация дополнительных подразделений с территории АР Крым и переброска боекомплекта из Беларуси», — сказал эксперт.

По его словам, все это говорит о том, что позиции армии россии* на территории Херсонской области оказались под ударами со стороны украинских военных. Также он добавил, что вскоре будет появляться информация от Генштаба ВСУ о том, что ВСУ продвигаются вглубь оккупированных территорий.

Снегирев отметил, что ситуация на Донбассе сейчас тяжелая, но контролируемая. ВСУ построили линию обороны по линии Соледар, Бахмут и Славянск. В течение последней недели россияне не продвинулись на этом направлении. Также без изменений ситуация касательно продвижения россиян к административным границам Луганской и Донецкой областей.

Ранее Курсор писал, что «аппетиты россии растут»: эксперты озвучили следующую цель путина. Аналитики считают, что цель россии — защитить наземные пути сообщения до Изюма и не допустить выхода украинских войск к границе с рф.

Стало известно, что белорусские спецназовцы решились на открытую угрозу в сторону Лукашенко. Минск и так позволил Кремлю разместить на территории Беларуси российские войска и провести широкомасштабные военные учения, которые на самом деле оказались подготовкой к нападению на Украину.

Курсор писал, что в сети показали видео о том, как украинские войска выбивали россиян с острова Змеиный. Россияне захватили остров Змеиный, чтобы активизироваться там и нарастить боевой состав гарнизона. Также для того, чтобы создать системы противовоздушной обороны и огневого поражения, применяя РСЗО.

Курсор сообщал, что российская федерация за время войны в Украине потратила более 5 тысяч ракет, большинство из которых были относительно современными, а сейчас в армии страны-агрессора остались только старые, не точные ракеты.

Еще мы писали, что с начала войны из Беларуси по Украине запустили более 600 ракет. 9 марта, когда было выпущено не менее 35 ракет. До начала апреля количество пусков увеличивалось с каждым днем, причем самый крупный обстрел со стороны Беларуси пришелся на 1 апреля.

Наша редакция писала, что украинский генерал рассказал, как можно защититься от российских ракет.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!