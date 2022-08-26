Эксперт рассказал, какое оружие может разрушить Крымский мост

По словам военного эксперта Олега Жданова, сейчас одним из главных заданий является остановка движения по Крымскому мосту, чтобы он не использовался в качестве транспортной артерии. В частности, нужно прекратить автомобильное и железнодорожное сообщение.
Об этом он заявил в эфире с Марком Фейгиным.
Жданов заявил, что разрушить мост может, возможно, сможет ракеты ATACMS.
«Не обязательно обваливать главный пролет. Не надо рушить мост. Главное — перекрыть его в плане моста, чтобы он прекратил выполнять функции артерии. И тогда полуостров Крым превращается в тупик. Если успешная контрнаступательная операция ВСУ, то для россиян нет смысла отступать в Крым. Если они будут понимать, что это тупик, то им выгоднее отступать на Мариуполь, Новоазовск и дальше в ростовскую область, на Шахтинск», — заявил Жданов.
Эксперт считает, что необходимо остановить транспортное сообщение по мосту, а после этого продолжать уничтожать военную инфраструктуру россиян, чтобы Крым стал демилитаризованной зоной.
Жданов считает, что вопрос вхождения войск в Крым сейчас становится все более и более реалистичным.
«На любом уровне»: в рф заявили, что «готовы» к переговорам с Киевом. Глава комитета госдумы рф по международным делам и лидер лдпр леонид слуцкий заявил, что не исключает возможность возобновления диалога с Киевом.
Курсор» писал ранее, что президент Украины Владимир Зеленский назвал событие, после которого переговоры с российской федерацией потеряют всякий смысл.
Сообщалось, что Украина рассматривает Крымский мост как законную военную цель, ведь его построили незаконно и теперь это основной пути снабжения вражеской армии.
Кроме этого, гендиректор Baykar рассказал, почему поддерживает Украину в войне. Турецкая компания Baykar, которая славится ударными беспилотниками Bayraktar TB2, поддерживает Украину в войне с рф и несколько БПЛА отдала ВСУ бесплатно.
Наша редакция писала про ракетный удар по вокзалу в Чаплино: Блинкен выступил с жестким заявлением.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!