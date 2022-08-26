Эксперт рассказал, какое оружие может разрушить Крымский мост

Военный эксперт отметил, что на сегодняшний день разрушить Крымский мост очень сложно, так как для реализации этого необходимо мощное оружие.

По словам военного эксперта Олега Жданова, сейчас одним из главных заданий является остановка движения по Крымскому мосту, чтобы он не использовался в качестве транспортной артерии. В частности, нужно прекратить автомобильное и железнодорожное сообщение.

Об этом он заявил в эфире с Марком Фейгиным.

Жданов заявил, что разрушить мост может, возможно, сможет ракеты ATACMS.

«Не обязательно обваливать главный пролет. Не надо рушить мост. Главное — перекрыть его в плане моста, чтобы он прекратил выполнять функции артерии. И тогда полуостров Крым превращается в тупик. Если успешная контрнаступательная операция ВСУ, то для россиян нет смысла отступать в Крым. Если они будут понимать, что это тупик, то им выгоднее отступать на Мариуполь, Новоазовск и дальше в ростовскую область, на Шахтинск», — заявил Жданов.

Эксперт считает, что необходимо остановить транспортное сообщение по мосту, а после этого продолжать уничтожать военную инфраструктуру россиян, чтобы Крым стал демилитаризованной зоной.

Жданов считает, что вопрос вхождения войск в Крым сейчас становится все более и более реалистичным.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!