Эксперт рассказал, когда российские войска в Украине будут полностью истощены

В скором времени войска россии* «выдохнутся» даже на Изюмском направлении. Это произойдет в течение уже нескольких дней.
Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.
По его словам, наступательные действия невозможно вести на протяжении двух месяцев подряд. Они уже истощены и «покорежены».
«Мой анализ говорит о том, что еще три-четыре дня, и российские войска выдохнутся даже на Изюмском направлении», — сказал эксперт.
Чтобы наступать, российской армии надо пополнять резервы, проводить ротацию. На это у нее ресурсов нет. Также ВСУ сбили наступательный потенциал успешными контратаками.
Ранее наш сайт писал, что живущая в Израиле россиянка устроила дебош в магазине из-за незнакомой украинки.
Кроме того, Курсор сообщал, что появилось видео, на котором ВСУ расстреляли переправу российских войск через реку Северский Донец.
Еще напомним, что в сети показали видео, на котором украинские воины подорвали командный пункт россиян.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!