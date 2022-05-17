Эксперт рассказал, когда российские войска в Украине будут полностью истощены

По словам эксперта, невозможно месяц подряд вести наступательные действия. Россиянам надо пополнять резервы и восполнять потери. А такого они себе позволить не могут.

В скором времени войска россии* «выдохнутся» даже на Изюмском направлении. Это произойдет в течение уже нескольких дней.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, наступательные действия невозможно вести на протяжении двух месяцев подряд. Они уже истощены и «покорежены».

«Мой анализ говорит о том, что еще три-четыре дня, и российские войска выдохнутся даже на Изюмском направлении», — сказал эксперт.

Чтобы наступать, российской армии надо пополнять резервы, проводить ротацию. На это у нее ресурсов нет. Также ВСУ сбили наступательный потенциал успешными контратаками.

Ранее наш сайт писал, что живущая в Израиле россиянка устроила дебош в магазине из-за незнакомой украинки.

Кроме того, Курсор сообщал, что появилось видео, на котором ВСУ расстреляли переправу российских войск через реку Северский Донец.

Еще напомним, что в сети показали видео, на котором украинские воины подорвали командный пункт россиян.