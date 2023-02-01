Эксперт рассказал об ошибках введения энергетических санкций против россии

Страны Европы и США наложили ряд санкция на россию*, которая развязала войну против Украины.

По словам старшего научного сотрудника Центра геоэкономики Atlantic Council Чарльза Личфилда, было совершено ряд ошибок во время введения энергетических санкций против россии из-за нападения на Украину.

«Есть несколько ошибок, по моему мнению, сделанные вокруг энергетических санкций. Прогнозы по поводу того, что это спровоцирует дефицит поставок энергоносителей, я думаю, привели к спекулятивной торговле и цены на энергоносители выросли больше, чем могли бы в другом случае», — сказал он во время конференции Atlantic Council.

Личфилд заявил, что нужно разработать правильную коммуникацию касательно тревожных прогнозов, так как обсуждение беспокойства говорит об изменении поведения людей.

По его мнению, вов реям введения санкция не хватало более четкого понимания того, как правильно стать независимыми от энергоносителей россии. Он добавил, что отказ от энергоносителей россии — правильный шаг, но реализация этой политики отказа не такой, как многие надеялись. По его словам, на данный момент «результат достаточно успешен пока».

«Нам в некоторой степени повезло, потому что зима в Европе была достаточно теплой. Мы увидели, что способны к устойчивости, особенно в Европе, к поиску новых источников поставок энергоносителей», — добавил он.

Он отметил, что сейчас необходимо проявить «стратегическое терпение», развивать коммуникации и формировать более плавный отход от энергоносителей рф.

Личфилд заявил, что от санкций страдает энергетический сектор россии: «Добывающая промышленность, нефть и газ — это спасательным кругом для рф в течение 2022 года. Но эта сфера и сама теперь испытывает влияние санкций. Ограничения цен на нефть работает даже несколько лучше, чем говорили некоторые аналитики, по крайней мере, пока. В настоящее время санкции влияют на добывающую промышленность рф», — сказал эксперт.

Аналитик отметил, что нужно следить за тем, как этот сектор промышленности рф будет бороться с санкциями. В россии также значительно выросли показатели инфляции. Он добавил, что в рф продолжают злоупотреблять обменным курсом рубля.

Ранее Курсор писал, что в ЕС рассказали, что ждет рф после введения нового пакета санкций. По словам Урсулы фон дер Ляйен, «Украине нужна вся военная техника, с которой она может справиться».

Как сообщал Курсор, санкции Европейского Союза, которые были введены в отношении российской федерации* после вторжения в Украину, на десятилетия отправят экономику рф в рецессию.

Наша редакция писала, что Европейский Союз намерен обсудить со странами «Группы семи» (G7) десятый пакет санкций против российской федерации.

Напомним, что в декабре правительство Великобритании ввело 13 декабря новые санкции против россии и Ирана за атаки на Украину ракетами и дронами-камикадзе.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!