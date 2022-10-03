Эксперт рассказал, применит ли рф ядерное оружие против Украины

Власти россии* уже не раз заявляли, что могут использовать ядерное оружие для достижения своих целей в войне против Украины.

По словам военного эксперта Юрия Федорова, президент российской федерации владимир путин в ближайшее время не применит ядерное оружие против Украины.

Об этом он заявил в одном из интервью.

Эксперт считает, что, если российский президент решит нанести ядерный удар по Украине, то союзники Киева могут атаковать российские войска, находящиеся на украинской территории. Он добавил, что путин не рассказывал бы о своих намерениях о применении ядерного оружия, если бы готовился к этому в скором будущем.

«…Это все равно, что если бы… бандит, собирающийся ограбить банк, ходил бы по улице и во всеуслышание говорил: «Вот я завтра собираюсь грабить банк». Ну, соответственно, полиция, наверное, предпринимала бы какие-то меры. Ну вот эти вот соображения заставляют меня сомневаться в том, что путин действительно в ближайшие дни применит ядерное оружие…», — сказал собеседник.

Ранее Курсор писал, что в ISW назвали два варианта применения путиным тактического ядерного оружия. В Институте изучения войны заявили, что не увидели в речи путина 30 сентября каких-либо признаков намерений рф немедленно применить против Украины ядерное оружие.

Курсор сообщал, что в США считают, что вероятность применения главой рф владимиром путиным тактического ядерного оружия в войне против Украины является самой высокой с начала полномасштабной агрессии. При этом эксперты все же считают такой вариант маловероятным.

Кроме этого, спецслужбы США активизировали усилия по отслеживанию любых действий российских военных, которые могут свидетельствовать, что путин отдал приказ о применении ядерного оружия в Украине.

Курсор также сообщал, что в СНБО Украины оценили вероятность применения путиным ядерного оружия.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!