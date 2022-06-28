Еще один «Народный Байрактар»: в Польше решили собрать на беспилотник

Польша объявила сбор средств на ударный беспилотник «Байрактар» для Украины. Об этом сообщил журналист Славомир Сераковский
«Литовцы собрали деньги в кратчайшие сроки, и компания, которая его производит, решила подарить его Украине и использовать собранные средства для помощи населению. Позже то же самое произошло со следующими тремя Байрактарами! Пришло наше время. Байрактары чрезвычайно эффективны в этой войне», — сказал он.
По состоянию на вечер 28 июня уже было собрано около ста тысяч злотых из необходимых 4,5 млн (более 1 млн долларов).
Ранее Курсор писал, что эксперт озвучил вероятность российского ядерного удара по Украине. Российский публицист Андрей Пионтковский заявил, что в россии* обсуждалось применение тактического ядерного оружия в ходе войны в Украине.
Курсор информировал, что в россии озвучили условие начала третьей мировой войны. В россии снова грозят третьей мировой войной из-за того, что Украина может официально вступить в Североатлантический Альянс.
Курсор писал, что в россии «анонсировали» удар по одной из украинских ТЭС. Министерство обороны россии заявило, что на территории Криворожской ТЭС находятся украинские военные, которые готовят провокацию.
Кроме этого, в Офисе президента Украины объяснили ракетный удар по Кременчугу со стороны рф. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович объяснил, почему россия решилась на обстрел Кременчуга.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!