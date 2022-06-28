Еще один «Народный Байрактар»: в Польше решили собрать на беспилотник

Ранее Курсор писал, что эксперт озвучил вероятность российского ядерного удара по Украине. Российский публицист Андрей Пионтковский заявил, что в россии* обсуждалось применение тактического ядерного оружия в ходе войны в Украине.

Курсор информировал, что в россии озвучили условие начала третьей мировой войны. В россии снова грозят третьей мировой войной из-за того, что Украина может официально вступить в Североатлантический Альянс.

Курсор писал, что в россии «анонсировали» удар по одной из украинских ТЭС. Министерство обороны россии заявило, что на территории Криворожской ТЭС находятся украинские военные, которые готовят провокацию.

Кроме этого, в Офисе президента Украины объяснили ракетный удар по Кременчугу со стороны рф. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович объяснил, почему россия решилась на обстрел Кременчуга.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!