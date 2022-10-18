Хакеры массово атакуют российские магазины военного снаряжения: подробности

Представители компании по предотвращению кибератак в конце сентября зафиксировали всплеск DDoS-атак на интернет-магазины по продаже военного обмундирования. До объявления мобилизации в россии их не было.

Российские СМИ сообщают о постоянных хакерских атаках на магазины с военным обмундированием. Максимальная мощность DDoS-атак составляла 100 тысяч запросов в секунду.

Об этом информирует 24.Техно.

Отмечается, что представители российской компании по предотвращению кибератак StormWall в конце сентября 2022 года зафиксировали всплеск DDoS-атак на интернет-магазины по продаже военного обмундирования. Сообщается, что до объявления мобилизации в стране их не было.

Как пишет российский источник, атакам подверглись более 70 магазинов.

«В общей сложности было атаковано более 70 интернет-магазинов в десяти регионах россии*, среди которых москва, санкт-петербург, казань, воронеж, мурманск и другие города. Были атакованы такие крупные интернет-магазины, как Gorsing, Voenrus, Rusarmyshop и многие другие», — говорится в статье.

Авторы отмечают, что всплеск атак произошел во время проведения мобилизации в россии, когда будущие оккупанты начали массово обращаться в интернет-магазины по продаже военного обмундирования.

«Максимальная мощность DDoS-атак на военные интернет-магазины составила 100 тысяч запросов в секунду. И хотя это атака средней мощности, большинство магазинов не использовало профессиональную защиту, поэтому этого оказалось вполне достаточно, чтобы вывести из строя их сайты. Продолжительность атак составляла от нескольких часов до нескольких дней», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, после уличных облав на мужчин мэр москвы объявил о завершении «частичной» мобилизации. По словам сергея собянина, все задачи мобилизации «выполнены в полном объеме».

Также Курсор информировал о том, что в россии мужчины, подпадающие под мобилизацию, могут избежать этого, сменив пол. Об этом в интервью российскому изданию «Фонтанка» сообщил глава калининского района санкт-петербурга сергей петриченко.

Также Курсор информировал о том, что рф смягчает мобилизацию из-за недовольства в обществе, но мужчин продолжат отлавливать.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!