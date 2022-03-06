Из Беларуси массово сбегают мужчины

Российские самолеты бомбят украинские города в том числе и с белорусских аэродромов. Но в то же время, сухопутные части белорусской армии пока не принимают участие в боевых действиях.

Их Беларуси массово уезжают мужчины, которые боятся возможного призыва в армию и последующей за ним отправки в Украину.

Об этом рассказал советник внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

По его словам, в Республике Беларусь предпаническая ситуация. Многие боятся войны с Украиной, если диктатор Лукашенко не побоится отправить войска в Волынскую область.

Чиновник заявил, если такая ситуация будет продолжаться, то вероятность полноценного вхождения Беларуси в войну уменьшается.

Стоит отметить, что Минск с самого начала вторжения поддерживал действия России. Именно с ее территории запускались многие ракеты, взлетали самолеты, которые затем атаковали украинские города. Однако об участии белорусских войск на территории Украины пока не сообщалось.

Ранее редакция Курсора сообщала, что мэр украинского Мариуполя заявил об усилении обстрелов российскими войсками.

Кроме того, мы писали, что ООН наращивает объемы гуманитарной помощи в Украине.

Еще напомним, что война в Украине вынуждает ЕС внести изменения в политику в отношении беженцев.

Израиль создаст полевой госпиталь в Украине на следующей неделе.

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