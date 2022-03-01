Израиль готовит еще один самолет с гуманитарной помощью для Украины

Гуманитарная помощь прибудет в Варшаву в Польше и оттуда будет переправлена в Украину. Этот рейс — третий и последний для 100-тонного пакета помощи, который Израиль направляет в осажденную страну.

В аэропорту Бен-Гурион загружается самолет с гуманитарной помощью, который сегодня вылетит в Польшу, чтобы на этой неделе доставить ее в Украину.

Помощь включает 17 тонн медицинского оборудования и лекарств, системы очистки воды, комплекты аварийного водоснабжения, а также по тысяче палаток, одеял, спальных мешков и пальто.

Премьер-министр Нафтали Беннет и министр иностранных дел Яир Лапид приняли решение о содержимом пакета, говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

Израиль регулярно отклоняет просьбы об отправке военного оборудования или оборудования двойного назначения в Украину, что является частью жесткого баланса, который он пытается пройти, чтобы сбалансировать свои интересы между Украиной и Россией-захватчиком.

«Курсор» ранее писал, что российские войска обстреляли колонну израильских машин в Украине: есть погибший. Из украинской столицы пытались выехать колонна израильских автомобилей, однако по ней открыли огонь захватчики из РФ. В результате был убит один израильтянин.

Ранее Курсор сообщал, что российские оккупанты сбросили снаряды на жилые дома в поселке Донецкой области.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что в украинском Мариуполе сбили российский самолет, который неоднократно обстреливал город.

Еще напомним, что Россия обстреливает украинский Чернигов, горят дома и гипермаркет.

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