Самолет с израильской гуманитарной помощью для украинских беженцев прибыл в Польшу

Ранее Нидерланды и Германия заявляли, что отправят противотанковую систему вооружения, изготовленную дочерним предприятием израильской государственной компании Rafael Advanced Defense Systems.

Груз гуманитарной помощи из Израиля для беженцев, спасающихся от вторжения России в Украину, прибыл в Польшу.

Армейское радио сообщает, что сегодня вечером из аэропорта Бен-Гурион отправятся еще два самолета.

В понедельник министр иностранных дел Яир Лапид заявил, что помощь Израиля включает в себя пальто, одеяла, спальные мешки, медицинское оборудование, палатки и оборудование для очистки воды.

«Курсор» ранее писал, что российские войска обстреляли колонну израильских машин в Украине: есть погибший. Из украинской столицы пытались выехать колонна израильских автомобилей, однако по ней открыли огонь захватчики из РФ. В результате был убит один израильтянин.

Ранее Курсор сообщал, что российские оккупанты сбросили снаряды на жилые дома в поселке Донецкой области.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что в украинском Мариуполе сбили российский самолет, который неоднократно обстреливал город.

Еще напомним, что Россия обстреливает украинский Чернигов, горят дома и гипермаркет.

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