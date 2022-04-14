Израильская организация ЗАКА открыла в Кишиневе медицинский комплекс для беженцев из Украины

В медицинском комплексе на данное время проходят лечение более 40 раненых и пожилых людей, в том числе 12 выживших в Холокосте.

Израильская гуманитарная организация ЗАКА открыла в Кишиневе специальный медицинский комплекс для беженцев из Украины.

Сейчас там проходят лечение более 40 раненых и пожилых людей, среди них 12 выживших в Холокосте.

Об этом сообщает телеграм-канал Израиль по-русски.

Курсор писал ранее, что между Украиной и россией состоялся новый раунд обмена пленными. Вице-премьер Украины заявила, что сегодня состоялся очередной обмен пленными, в результате чего 22 военнослужащих украины и восемь гражданских смогли вернуться домой.

Также мы сообщали, что у Зеленского пригрозили путину авиаударами по россии. В ответ на угрозы рф в очередной раз бомбить Киев, украинские власти заявили, что возможности бить по рф у них тоже есть. И если россия продолжит убивать мирное население и бомбить города, эти возможности могут быть использованы — и тогда уже гореть будут города рф.