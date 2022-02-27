Киев согласился на переговоры с РФ без предварительных условий

Александр Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что во время разговора с Александром Лукашенко он договорился о том, что украинская делегация встретится с россиянами в районе реки Припять.

Это украинско-белорусская граница. Лукашенко взял на себя обязательство, что с территории Беларуси во время переговоров не взлетит ни одна ракета или самолет.

В украинских СМИ сообщают, что украинская делегация уже выехала на место. Украинцы будут требовать, что войска оккупантов покинули территорию Украины, чтобы прекратились боевые действия.

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