«Красные линии» россии: российский дипломат сделал новое заявление

Первый заместитель постоянного представителя россии* при ООН пмитрий Полянский сделал новое заявление о «красных линиях» москвы.

По словам полянского, у россии есть ядерная кнопка и «другим странам это следует учитывать».

Об этом дипломат сказал в интервью американской журналистке Ким Айверсен для ее шоу.

Он отметил, что Североатлантический Альянс и страны Запада фактически вовлечены в конфликт в Украине, но «не все красные линии еще были пересечены».

«Мы посылаем все больше сигналов о том, что некоторые красные линии были пересечены, но, возможно, наиболее красные линии еще не пересечены», — сказал он.

полянский, комментируя поставки оружия Украине странами Запада, отметил, что в конфликте с ядерной державой следует «просчитывать любые варианты».

«россия посылает сигнал некоторым странам Запада, чтобы они успокоились и поняли, что передача еще большего количества оружия Украине не изменит итог этой военной операции радикальным образом», — заявил он.

Ранее Курсор писал, что путин выступил с новыми заявлениями: что именно он сказал. путин провел рабочую встречу с членами правительства рф, во время которой обсудил ряд тем по внутренней политики.

Курсор сообщал, что россия избрала новую тактику для войны в Украине. Эксперты определили самые уязвимые направление фронта, по которым российская армия будет первоочередно наносить удары.

Кроме этого, что аналитики ISW раскрыли катастрофические потери армии рф на войне в Украине. На самом деле, данные Генштаба Украины весьма далеки от реальных цифр.

Также военный эксперт считает, что война в Украине уже прошла экватор. Это произошло после удачного контрнаступления ВСУ на Херсонском направлении, и после освобождения Херсона.

Напомним, что в кремле рассказали, когда закончится война в Украине. Пресс-секретарь президента россии дмитрий песков сообщил, на каких условиях россия готова прекратить военные действия.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!