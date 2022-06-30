Медведев: Москва может рассматривать санкции Запада как повод для войны

Бывший президент россии заявил, что санкции западных стран, направленные на «простой российский народ», могут быть восприняты москвой как «casus belli».

Высокопоставленный российский чиновник предупредил, что москва* может рассматривать западные санкции как повод для войны.

Дмитрий медведев, заместитель секретаря Совета безопасности россии под председательством президента владимира путина, осудил западные ограничения как «хамские и циничные» и отметил, что они граничат с «экономической войной».

«При определенных обстоятельствах такие враждебные меры могут быть восприняты как акт международной агрессии или даже как casus belli», что в переводе с латинского означает «повод к войне», — заявил медведев, выступая на юридическом форуме. «В ответ на них государство получает право на индивидуальную и коллективную оборону».

Он подчеркивает, что санкции Запада в связи с военными действиями россии на Украине «имеют четкую цель — причинить как можно больше боли как можно большему числу граждан нашей страны… простых граждан, а не руководству страны или бизнес-элите».

«Главная цель — наказать российский народ, пытаясь снизить экономическую активность и спровоцировать гиперинфляцию», — добавляет он. Российские чиновники стараются преуменьшить влияние западных санкций, и заявление медведева представляет собой редкое признание того, что они эффективны.