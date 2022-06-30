Медведев: Москва может рассматривать санкции Запада как повод для войны

Высокопоставленный российский чиновник предупредил, что москва* может рассматривать западные санкции как повод для войны.
Дмитрий медведев, заместитель секретаря Совета безопасности россии под председательством президента владимира путина, осудил западные ограничения как «хамские и циничные» и отметил, что они граничат с «экономической войной».
«При определенных обстоятельствах такие враждебные меры могут быть восприняты как акт международной агрессии или даже как casus belli», что в переводе с латинского означает «повод к войне», — заявил медведев, выступая на юридическом форуме. «В ответ на них государство получает право на индивидуальную и коллективную оборону».
Он подчеркивает, что санкции Запада в связи с военными действиями россии на Украине «имеют четкую цель — причинить как можно больше боли как можно большему числу граждан нашей страны… простых граждан, а не руководству страны или бизнес-элите».
«Главная цель — наказать российский народ, пытаясь снизить экономическую активность и спровоцировать гиперинфляцию», — добавляет он. Российские чиновники стараются преуменьшить влияние западных санкций, и заявление медведева представляет собой редкое признание того, что они эффективны.
«Курсор» писал об украинских торговых центрах, которые россия посчитала базами НАТО. В сети опубликовали видео того, что осталось от некогда мирных развлекательных и торговых центров Украины. Армия рф посчитала себя вправе вершить судьбы людей, выбирая кому из них жить.
Мы сообщали, что солдаты рф ломают друг другу пальцы, чтобы сбежать с войны в Украине — перехват разговора. Украинские силовики перехватили очередной разговор российских оккупантов, которые рассказывают, как калечат друг друга, чтобы не идти в бой и сохранить себе жизнь.
Напомним, россия решится на новые чудовищные теракты в Украине после саммита НАТО — эксперт.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!