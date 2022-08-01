Украинцы в Европе ищут информацию о российских чиновниках, которые связаны с войной в Украине

СМИ рассказали об очередном российском чиновнике, который, поддерживая войну путина против «Запада, покупает себе недвижимость в странах Европы.

Украинцы, которые находятся в Европе, запустили настоящий флэш-моб по поиску активов и имущества российских чиновников, которые связанные с войной, начатой путиным* в Украине. И вот стало известно об некоем Вареных Николае Михайловиче, который является руководителем и участником разработки испытаний и организации серийного производства боеприпасов для артиллерийских систем.

Об этом пишет Cyprus-Daily.

Николай Вареных возглавляет «НИИ прикладной химии». Это предприятие – главный разработчик взрывчатых материалов, пиротехнических изделий военного и гражданского назначения. Разработки предприятия сейчас использует армия россии в Украине, уничтожая целые города.

Сообщается, что Николай и его семья – это патриоты рф, однако они предпочитают покупать себе имущество в странах враждебного Запада. Так, на западном Кипре у чиновника есть вилла. Она находится недалеко от города Пафос, в деревне Тала. Отмечается, что это место неофициально называют кипрским Беверли-Хиллз.

На виллу часто любит приезжать на отдых супруга Николая Фаина, а также ее сестра Елена.

Однако второй раз, по словам Пионтковского, смягчить большое поражение уже не получится.

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