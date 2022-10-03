Возможный ядерный удар рф по Украине: каким будет ответ США

По словам бывшего главы ЦРУ, генерала армии в отставке Дэвида Петреуса, Америка во главе сил Североатлантического Альянса уничтожат все российские войска и технику на территории Украины и в Крыму, а также нанесут удар по кораблям черноморского флота рф. Это случится, если президент рф владимир путин решит применить ядерное оружие против Украины.

Об этом он заявил в интервью ABC News.

«Мы уничтожим все конвенционные силы, которые сможем увидеть и идентифицировать на поле боя в Украине и Крыму, а также все российские корабли в Черном море», — сказал Петреус и добавил, что этого конвенционного удара от Америки хватит, чтобы не применять ядерное оружие.

«Это не может остаться без ответа. Но оно не расширяется — это не ядерное для ядерного. Вы не хотите вмешиваться в ядерную эскалацию. Но вы должны показать, что это нельзя принять ни в коем случае», — заявил он.

Ранее Курсор писал, что разведка НАТО заявила о пропаже российской подлодки с «оружием Апокалипсиса». Разведка НАТО сейчас опасается возможного запуска россией ядерной суперторпеды «Посейдон».

Курсор писал, что эксперт рассказал, применит ли рф ядерное оружие против Украины. Власти россии уже не раз заявляли, что могут использовать ядерное оружие для достижения своих целей в войне против Украины.

Также в ISW назвали два варианта применения путиным тактического ядерного оружия. В Институте изучения войны заявили, что не увидели в речи путина 30 сентября каких-либо признаков намерений рф немедленно применить против Украины ядерное оружие.

Курсор сообщал, что в США считают, что вероятность применения главой рф владимиром путиным тактического ядерного оружия в войне против Украины является самой высокой с начала полномасштабной агрессии. При этом эксперты все же считают такой вариант маловероятным.

Кроме этого, спецслужбы США активизировали усилия по отслеживанию любых действий российских военных, которые могут свидетельствовать, что путин отдал приказ о применении ядерного оружия в Украине.

Курсор также сообщал, что в СНБО Украины оценили вероятность применения путиным ядерного оружия.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!