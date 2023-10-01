Разговор глав оборонных ведомств состоялся на фоне принятого накануне временного финансирования правительства США без выделения средств Украине.

Министр обороны Украины Рустем Умеров в воскресенье, 1 октября, провел телефонный разговор главой Пентагона Ллойдом Остином.

Об этом глава украинского оборонного ведомства сообщил в своем Twitter.

По словам Умерова, стороны обсудили дальнейшую военную помощь Киеву со стороны США.

"Министр Остин заверил меня, что поддержка США Украине будет продолжаться. Украинские воины по-прежнему будут иметь мощную поддержку на поле боя", - написал украинский министр.

Напомним, Украина направила официальные приглашения кандидатам в президенты США к себе с визитом. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины (ОП) Андрей Ермак. По словам чиновника, ОП на постоянной основе держит контакт с обеими партиями американского Конгресса.

"Этот контакт длится на протяжении всего времени. Мы встречаемся с представителями и Республиканской, и Демократической партий. Более того, мы официально пригласили всех кандидатов, которые будут, которые есть и которые еще намерены ими стать, чтобы они приехали в Украину", - рассказал Ермак.

Как сообщал Курсор, в СМИ часто звучит точка зрения, что большинство членов республиканской партии США являются резкими противниками предоставления помощи Украине.

К примеру, недавно кандидат в президенты США от республиканцев сделал сенсационное заявление о вступлении Украины в НАТО, сказав, что выступает против этого. Однако есть множество проукраинских членов партии.

Также Курсор сообщал, что в Госдепе США сделали резкое заявление о путине*.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!