Мощный взрыв в оккупированном Мелитополе: коллаборант Балицкий подсчитывает потери

Центр, в котором находилась оккупационная власть и пропагандистское телевидение в Мелитополе, был взорван утром во вторник. Здание принадлежало предателю и самопровозглашенному губернатору Е.Балицкому.

Сегодня утром в оккупированном Мелитополе прогремел взрыв в здании бизнес-центра, принадлежащего псевдо-губернатору Е.Балицкому.

На видео четко сильные повреждения здания. Мощность взрыва была такой, что у людей в многоэтажных домах рядом и напротив вылетели стекла в окнах.

Известно, что это был один из центров принятия решений оккупационной власти. Здесь в подвале регулярно проводили планерки предатели из команды гауляйтера Е.Балицкого.

Также в этом здании находилось телевидение кремлевских пропагандистов ЗА-ТВ, которое регулярно промывало «мозги» жителям оккупированных территорий. Рядом со зданием располагалась телевышка.

Подробности о жертвах и о повреждениях уточняются.

Сам гауляйтер уже не раз пытался бежать в Крым, поясняя своим российским кураторам, что мог бы управлять Мелитополем и дистанционно, однако его быстро возвращали на место. Видимо, Е.Балицкий начал понимать, что попал между двух огней: ЗСУ и партизаны с одной стороны, и российские террористы с другой. А предателей не любят и не прощают нигде.

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