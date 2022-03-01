На киевских билбордах разместили призывы к российским войскам: «Возвращайся домой с чистой совестью»

Ранее Украина попросила Красный Крест помочь вывезти трупы российских военных. Там заявили, что в РФ должны знать, сколько тел оккупантов сегодня лежит на украинской земле.

На рекламных щитах, автобусных остановках и электронных дорожных знаках по всему Киеву размещены послания, адресованные наступающим российским оккупантам.

Некоторые из них используют ненормативную лексику, призывая россиян уходить. Другие взывают к их человечности.

«Русский солдат — остановись! Вспомни семью. Возвращайся домой с чистой совестью», — гласит один из них.

Digital billboards reportedly in Kyiv: “Russia soldier, stop! Putin has lost. The whole world is with Ukraine. Leave without blood on your hands.” “Russian soldier, stop! Remember your family. Return home with a clean conscience.” pic.twitter.com/RVSfQmXtwd — Ilya Lozovsky (@ichbinilya) February 28, 2022

«Курсор» ранее писал, что российские войска обстреляли колонну израильских машин в Украине: есть погибший. Из украинской столицы пытались выехать колонна израильских автомобилей, однако по ней открыли огонь захватчики из РФ. В результате был убит один израильтянин.

Ранее Курсор сообщал, что российские оккупанты сбросили снаряды на жилые дома в поселке Донецкой области.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что в украинском Мариуполе сбили российский самолет, который неоднократно обстреливал город.

Еще напомним, что Россия обстреливает украинский Чернигов, горят дома и гипермаркет.

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