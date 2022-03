На киевских билбордах разместили призывы к российским войскам: «Возвращайся домой с чистой совестью»

На рекламных щитах, автобусных остановках и электронных дорожных знаках по всему Киеву размещены послания, адресованные наступающим российским оккупантам.

Некоторые из них используют ненормативную лексику, призывая россиян уходить. Другие взывают к их человечности.

«Русский солдат — остановись! Вспомни семью. Возвращайся домой с чистой совестью», — гласит один из них.

Digital billboards reportedly in Kyiv:

“Russia soldier, stop! Putin has lost. The whole world is with Ukraine. Leave without blood on your hands.”

“Russian soldier, stop! Remember your family. Return home with a clean conscience.” pic.twitter.com/RVSfQmXtwd

— Ilya Lozovsky (@ichbinilya) February 28, 2022