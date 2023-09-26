На премьер-министра Армении готовилось покушение - подробности

Правоохранители уже арестовали бывшего мэра Еревана Альберта Базеяна.

Экс-мэр столицы Армении Еревана, бывший вице-спикер парламента страны и бывший вице-председатель добровольческого союза «Еркрапа» Альберт Базеян арестован по обвинению в организации покушения на премьер-министра Никола Пашиняна.

Об этом сообщил его адвокат Георгий Меликян, информирует портал News.am.

Отмечается, что Базеян вину не признает и считает себя политическим заключенным.

Альберт Базеян и еще семь человек были задержаны 23 сентября. Им инкриминируют подготовку узурпации власти и покушения на премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Базеян был мэром Ереване с 1999 по 2001 год.

Как сообщал Курсор, в столице Армении Ереване продолжаются митинги, которые посвящены недавним событиям в Нагорном Карабахе. По мнению многих протестующих, премьер-министр Никола Пашинян – предатель, который должен уйти в отставку.

Напомним, 19 сентября, Азербайджан объявил о проведении антитеррористической операции в Нагорном Карабахе и начал атаковать ВС Армении. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в том, что она систематически обстреливает их позиции, минирует территории, приводит части в высокий уровень боевой готовности и нарушает Трехсторонние заявления о прекращении огня.

Целями мероприятия стали "восстановление конституционного строя", "прекращение широкомасштабных провокаций", "разоружение и вывод формирований вооруженных сил Армении с наших территорий", "нейтрализация" военной инфраструктуры и обеспечение безопасности мирных азербайджанских граждан.

На фоне этих событий Иран привел в боевую готовность войска в провинции Восточный Азербайджан, а также у путина прокомментировали обострение в Нагорном Карабахе.