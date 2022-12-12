Названа главная цель российских обстрелов энергетики Украины

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, россия продолжает энергетический террор, цель которого — заставить Украину сесть за стол переговоров.

Об этом сообщает Укринформ.

«россияне на поле боя не могут получить преимущество и они воюют с гражданским населением. Их цель — погрузить нас в темноту, в холод во время зимнего периода для того, чтобы мы сдались, чтобы у нас опустились руки, чтобы мы перестали держать строй и потеряли нашу стойкость. И тогда, по их замыслу, мы, возможно, захотим переговоров», — заявил министр.

Резников сказал, что россия не достигнет своих целей, потому что у нее истощаются ресурсы и запасы, особенно это относится к ракетам.

«Нам необходимо быть устойчивыми и мы победим точно. Нужно учиться экономить, особенно в эти два основных месяца. Мы выживем — это точно», — сказал он.

Министр отметил, что в результате многочисленных ракетных ударов россии в Украине не работает почти половина энергосистемы, а также повреждены все ТЭС и ГЭС.

В «Укрэнерго» заявили, что на сегодняшний день ситуация в энергетической системе Украины серьезная, но управляемая. Там отметили, что энергетики делают все возможное для восстановления энергоснабжения.

Ранее Курсор писал, что капитан армии обороны Израиля заявил, что рф уже в процессе военного поражения. По его словам, рассматривать удары по аэродромам в рф нужно в нескольких плоскостях.

Кроме этого, в Mercy Corps рассказали, может ли рухнуть энергосистема Украины из-за ударов рф. По словам представителя организации, национальная энергосистема Украины вскоре может рухнуть, и этой зимой миллионы украинцев столкнутся с гуманитарным кризисом.

Курсор писал, что 5 декабря россия нанесла новый массированный ракетный удар по Украине. В результате атаки во многих украинских населенных пунктах были повреждены объекты энергетической инфраструктуры и жилые дома, есть жертвы.

Наша редакция писала, что 23 ноября россия совершила очередной массированный ракетный удар по украинским объектам критической инфраструктуры.

Напомним, что россия нанесла самый масштабный удар по энергосистеме Украины за все время войны. В Минэнергетики Украины рассказали, в чем состоит цинизм действий армии рф, а также заявили о прекращении экспорта электроэнергии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!