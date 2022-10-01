Не хватает офицеров: рф отправит на фронт курсантов военных училищ

В Генеральном штабе Украины сообщили, что в тюменском военном училище (рф*) будет досрочный выпуск курсантов.

Российские военные продолжают нести потери на войне в Украине, в связи с чем путин объявил «частичную мобилизацию» и хочет отправить на фронт курсантов военных училищ.

Об этом сообщается на Facebook-странице Генерального штаба Украины.

Военное руководство российской федерации преждевременно хочет отправить курсантов военных училищ на фронт, прежде всего, из-за дефицита офицерских кадров. В тюменском военном училище в скором времени будет досрочный выпуск. Молодых людей планируют направить на первичные офицерские должности в воинские части, комплектуемые мобилизационным резервом.

В ведомстве отмечают, что курсантов выпускных курсов рязанского десантного училища направляют для подготовки полков мобилизационного резерва, что осуществляется на базе полигонов неподалеку Рязани, Омска, Пскова, Тулы и других городов. Эти подразделения планируют отправить в зону боевых действий в течение месяца.

«Курсор» писал ранее, что в москве работников пожарно-спасательного центра приводят на собрание, где вручают повестки столичным жителям и склоняют жителей Подмосковья к подписанию контракта для войны в Украине.

Еще мы писали, что в российском городе тюмень эзотерики решили подзаработать на россиянах, которые хотят избежать мобилизации, и начали продавать «волшебные» свечи.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!