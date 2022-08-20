ВСУ эффектно уничтожили российский танк

В Харьковской области украинские военные ликвидировали еще один российский танк на Изюмском направлении.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций (Стратком) Вооруженных сил Украины.

В сообщении говорится, что в уничтожении танка участвовали подразделения сил обороны Харьковской области, а именно военные 49 батальона и 30 бригады.

На видео запечатлено, что российский танк стоит на грунтовой дороге, находящейся между полем и лесопосадкой. Украинские военные нанесли удар по танку россиян, после чего произошло возгорание. Через некоторое время произошла детонация боекомплекта и прогремел очень мощный взрыв.

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В результате взрыва башня танка подлетела вверх аж на десятки метров.

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