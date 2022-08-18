Эксперт предупредил, что россия может повторить ужасный сценарий Еленовки

По словам военного эксперта Дмитрия Снегирева, на следующей недели 24 августа Украина будет отмечать День Независимости, и к этой дате россияне хотят осуществить новый кровавый сценарий Еленовки в Мариуполе.

Об этом он заявил во время интервью ТСН.ua.

Снегирев сказал, что в планах российских военных осуществить обстрел или подорвать здание суда, в котором должен пройти так называемый «судебный процесс» над военнопленными бойцами полка «Азов».

«…Речь идет о том, что спецслужбами россии* будет осуществлен сценарий то ли обстрелов помещения суда с использованием тактических ракетных комплексов «Точка-У» якобы украинской стороной, то ли подрыв самого здания суда. Эти мероприятия готовятся именно к 24 августа. Речь идет о том, что будет реализован сценарий Еленовки», — сказал эксперт.

По его словам, согласно полученным оперативным данным, кровавый сценарий планируют реализовать именно в Мариуполе.

Снегирев отметил, что россияне хотят подать все так, как-будто ВСУ обстреляли здание суда, чтобы «якобы предотвратить проведение судебного процесса над бойцами полка «Азов», которые якобы, по версии кремля, будут свидетельствовать против Украины».

Ранее Курсор писал, что россияне дважды обстреляли Харьков: есть погибшие и пострадавшие. Российские военные нанесли очередные ракетные удары по Харькову.

Курсор писал, что Зеленский ответил, почему рф целенаправленно бьет по гражданским объектам. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что российская армия намеренно расстреливает от танков и артиллерии жилые квартиры и объяснил почему.

Курсор писал, что у Зеленского анонсировали уничтожение Крымского моста и новые взрывы в Крыму. Украина рассматривает Крымский мост как законную военную цель, ведь его построили незаконно и теперь это основной пути снабжения вражеской армии.

Курсор сообщал, что аналитики рассказали о последствиях ударов под Джанкоем для россии. Джанкой использовался россиянами как железнодорожный узел, чтобы транспортировать войска и технику.

Наша редакция писала, что минобороны россии назвало причину взрывов на оружейных складах в Крыму. Россия назвала взрывы на оружейных складах в Крыму диверсией.

Курсор сообщал о ЧП в Крыму: момент взрыва под Джанкоем попал на видео.

Напомним, что генерал рассказал, когда в Украине закончится горячая фаза войны.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!