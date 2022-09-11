Открытое в россии путиным колесо обозрения сломалось спустя день

В москве на день города владимир путин принял участие в открытии наибольшего в Европе колеса обозрения, которое вскоре сломалось. Объяснили эту ситуацию по-разному.

Пока войска Украины добиваются значительных успехов на фронте, а российские оккупанты терпят неудачи, в столице *рф захотели сделать вид, что «все хорошо». Однако, все пошло не по плану.

10 сентября, в субботу, на день города в москве происходило празднование, во время которого открыли колесо обозрение по названию «Солнце москвы», названое самым большим смотровым колесом в Европе.

Аттракцион находится возле жилых домов и в его открытии принял участие даже владимир путин. Однако, всего день спустя постройка показала свое «высокое качество» и сломалась, что заметили местные жители.



Сейчас «солнце москвы» закрыли для посетителей по техническим причинам и предложили вернуть средства за купленные билеты. По словам сотрудников аттракциона, «проходит калибровка системы». После этого работников поправили и заявили, что «решение о перераспределении потока посетителей на другие дни принято для исключения нештатных ситуаций из-за высокого количества желающих покататься».

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Также «Курсор» сообщал, что Рамзан Кадыров раскритиковал «стратегию» минобороны рф и заявил, что «выйдет на руководства страны, чтобы разъяснить им ситуацию».

Помимо этого, израильский военный эксперт рассказал, есть ли у путина возможности для наступления на Киев.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!