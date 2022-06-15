Озвучена вероятность вступления Беларуси в войну против Украины

В Соединенных Штатах считают, что Александр Лукашенко не будет рисковать своей властью и вводить войска на территорию Украины.

Эксперты Института изучения войны (ISW) заявили, что вероятность вступления Беларуси в войну против Украины очень низка. Хоть самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко и выражает поддержку россии*, но его боязнь внутренних беспорядков в стране намного сильнее. Именно поэтому он пытается любым способом избежать участия в так называемой «специальной операции» россии.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

В США заявили, что 14 июня в Вооруженных силах Беларуси начались командно-штабные учения, цель которых — отработка возможностей управления войсками. Однако это не имеет како-либо связи с наступлением на Украину.

«Есть очень малая вероятность, что Беларусь присоединится к России в войне против Украины. Начальник тыла ВСБ генерал-майор Андрей Бурдыко сказал, что обучение призвано улучшить слаженность командно-штабного и тылового обеспечения для повышения общего уровня обучения и практические навыки персонала в «динамически меняющейся среде». Тем не менее страх Лукашенко перед угрозой внутренних беспорядков минимизирует вероятность вступления Беларуси в войну», – сообщается в отчете, подготовленном специалистами ISW.

По мнению специалистов, у Беларуси очень ограниченным военных ресурсы, низкая подготовка военнослужащих.

Ранее Курсор писал, что американская разведка США озвучила сценарии россии относительно войны в Украине. Ряд аналитиков считают, что полномасштабное вторжение российской федерации* в Украину подошло к своей ключевой точке.

Курсор сообщал, что аналитики рассказали, как долго может продлиться война в Украине. По словам международных исследователей, война в Украине может превратиться в замороженный конфликт с россией, который может затянуться на десятилетие или даже более.

Кроме этого, Украина заявила, что получила только 10 процентов вооружений, обещанных Западом. Заместитель министра обороны Украины заявила о том, что темпы поставок западного оружия в страну слишком медленные. Из-за такого промедления россия с каждым днем захватывает все больше территорий.

Курсор также сообщал, что американский конгрессмен рассказал, почему путин решился на полномасштабную войну с Украиной.

Еще напомним, что известный американский философ рассказал, что случится с россией после войны с Украиной.