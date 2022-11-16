Песков высказался о падении ракет в Польше

минобороны россии* отрицает причастность к инциденту с ракетами в Польше.

Выступая во время ежедневной пресс-конференции, пресс-секретарь президента рф владимира путина дмитрий песков обвинил «Польшу и ряд других стран в истерической реакции» на падение ракет в польском Пшеводуве, бездоказательно обвинив в этом россию.

Об этом сообщает ВВС.

«Почему так произошло, нужно, наверное, вопросы задать Варшаве и все-таки попросить польские официальные лица быть более сдержанными, сбалансированными и профессиональными в те моменты, когда они говорят о таких чувствительных и потенциально опасных темах», — сказал песков.

Напротив, песков похвалил реакцию США на инцидент после того, как президент Джо Байден заявил, что «маловероятно», что ракета была российской.

«Стоит отметить сдержанную и гораздо более профессиональную реакцию американской стороны и американского президента», — заявил он.

Минобороны россии также заявило, что его недавние бомбардировки Украины проводились только по целям внутри страны и находились не менее чем в 35 км от польской границы.

Пресс-секретарь Игорь Конашенков добавил, что «падение якобы «российских ракет»» в польском воеводстве «является преднамеренной провокацией с целью нагнетания обстановки».

Ранее Курсор писал, что СМИ выяснили, какая ракета могла ударить по Польше. Накануне в польском Пшеводуве возле границы с Украиной упала ракета, в результате чего погибли два человека.

Курсор писал, что МИД Польши заявил, что на территории Польши упала ракета российского производства. Глава МИД Польши Збигнев Рау вызвал посла рф сергея андреева и потребовал «немедленно предоставить детальные объяснения».

Также президент Польши Анджей Дуда заявил, что у Польши нет убедительных доказательств того, кто выпустил ракету, вызвавшую взрыв в деревне недалеко от украинской границы.

Курсор писал, что СМИ сообщили, что в Польше упали российские ракеты, есть погибшие. Представитель польского правительства Петр Мюллер рассказал, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Наша редакция сообщала, что россия совершила самый массированный ракетный обстрел Украины. По всей стране вводят экстренные отключения света.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!