СМИ выяснили, кого путин хотел назначить главой своего «правительства» в Украине

Президент россии владимир путин* планировал быстро захватить Украину и сменить правительство, находящееся у власти в Киеве.

Согласно предварительным планам путина, россияне должны были быстро захватить Украину, а новым главой марионеточного «правительства» планировали назначить бывшего народного депутата-предателя от «Партии Регионов» Олега Царева.

Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на свои источники, которые имеют доступ к верхушке в кремле.

Журналисты агентства заявили, что в первые дни после начала полномасштабного вторжения россии в Украину Царев в один из населенных пунктов Киевской области, надеясь на быструю капитуляцию Киева.

«Вечером 24 февраля, в начале вторжения, Царев сообщил своим более 200 тысячам подписчиков в Telegram, что он пересек контролируемую Киевом территорию: «Я в Украине. Киев будет освобожден от фашистов». Однако Зеленский не капитулировал», – говорится в статье.

Но этим планам не суждено было сбыться, потому что украинские военные смогли остановить наступление россиян на Киев и дать отпор. Также в кремле ожидали, что президент Украины Владимир Зеленский сбежит из Киева, но этого тоже не произошло.

Ранее Царев уже выступал с предложение разделе Украины. Он также считает, что в 2014 году россия захватила «слишком мало» территорий Украины.

Против Царева возбуждено уголовное дело, приговор по которому заочно вынесли в начале мая. Он признан виновным в публичных призывах к умышленным действиям, которые предполагают изменения границ территории и госграницы Украины. Его заочно приговорили к 12 годам заключения.

Курсор писал ранее, что западные СМИ уверены, что российские войска уже не смогут захватить Донецкую область Украины — вместо этого ВСУ пойдут в контрнаступление и деоккупируют Донбасс.

Также Курсор сообщал, что в последнее время российская федерация активизировала воздушные удары по территории Украины и это может быть связано с успехом украинских военных на юге страны.

Еще мы писали, что 23 июля, российские войска нанесли ракетный удар по порту Одессы. При этом не прошло даже суток после того, как рф подписала с ООН и Турцией соглашение о предоставлении зеленого коридора, чтобы Украина могла вывести свое зерно по Черному морю.

Напомним, что Вооруженные Силы Украины продолжают сверхэффективно использовать американские ракетные системы HIMARS против российской оккупационной армии. Стало известно, что благодаря им уничтожено уже 50 российских складов боеприпасов.

Еще мы писали, что оккупанты из рф, захватившие Мелитополь, Херсон и другие города юго-востока Украины, не выпускают мирных жителей, удерживая их в заложниках.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!