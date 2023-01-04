Повторное нападение россии на Украину: Эксперт назвал вероятные цели

По словам главы Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, россия* может начать наступление на Украину одновременно с востока и севера. Он добавил, что российским военным дали несколько задач, которые они должны выполнить.

Об этом он сказал в комментарии «24 каналу».

Мусиенко отметил, что россияне хотят удержать временно оккупированные территории Украины и сохранить сухопутный коридор в Крым. Также россия хочет выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

«Учитывая цель оккупантов можно предположить, что для того, чтобы не давать украинским войскам концентрироваться на юге, захватчики будут атаковать с севера и востока. Основное направление удара врага может быть из района белгородской и курской областей россии, чтобы не растягивать «плечо логистических» цепочек оккупантов. Вспомогательным направлением может стать либо Беларусь, чтобы оттянуть наши силы и средства, либо непосредственно Южное направление – из района Мелитополя или Токмака», — сказал он.

Он добавил, что главная задача россиян — это атаковать и захватить большую часть территории Украины. По его мнению, россияне не смогут реализовать поставленные задачи.

«ВСУ прорвет оборону врага, то распределит свои усилия и рассредоточится по всей линии фронта — ему не удастся сконцентрировать на каком-то отдельном участке большие силы и возможности», — отметил он.

Ранее Курсор писал, что на днях в Украине в оккупированном городе Макеевка Донецкой области украинские военные уничтожили здание ПТУ №19 с мобилизованными россиянами. Как сообщил СтратКом ВСУ, там погибли около 400 оккупантов, еще примерно 300 получили ранения.

Кроме этого СМИ сообщали, что в двух российских городах прогремели взрывы. Во вторник вечером, 3 января, в российских городах ростов-на-дону и курск были слышны сильные взрывы.

Курсор сообщал, что в ночь на понедельник, 2 января, в воронеже произошел мощный взрыв в районе военного аэропорта балтимор. На этом аэродроме обычно базируются российские бомбардировщики су-34.

Еще мы писали, что на аэродроме в российском энгельсе прогремел взрыв, в результате которого начался пожар. По неподтвержденной информации, в результате происшествия три человека погибли, еще четверо получили травмы и были госпитализированы.

Напомним, что в украинской разведке заявили, что следят за ядерным арсеналом рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.