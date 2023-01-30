Появилась реакция кремля на слова Джонсона об угрозах путина

Пресс-секретарь путина дмитрий песков опроверг заявление Бориса Джонсона о том, что во время последнего разговора тогдашнего премьер-министра с президентом россии в феврале 2022 года путин угрожал ракетным ударом.

Об этом сообщают российские СМИ.

песков назвал слова Джонсона ложью и добавил, что никаких угроз со стороны путина не было.

«То, что сказал Джонсон, это неправда. Точнее, это ложь. Более того, я вам скажу, это или сознательная ложь, тогда нужно узнать, с какой целью он избрал такой вариант изложения. Или это было несознательно, и фактически он не понял, о чем с ним говорил президент. Тогда становится не по себе за собеседников нашего президента. Никаких угроз ракетами не было», — заявил песков.

По словам спикера кремля, в том разговоре с ДЖонсоном путин подчеркнул, что вступление Украины в НАТО и размещение ракет у границ россии будет означать, что «они в считанные минуты достигнут москвы».

Ранее Курсор писал, что Борис Джонсон заявил, что «путин угрожал мне ракетным ударом». Бывший премьер-министр Великобритании рассказал, как президент рф владимир путин* угрожал ракетным ударом.

Курсор писал, что канцлер Германии заявил, что он продолжит разговаривать с путиным. «Канал для переговоров с кремлем нужно держать открытым», — заявил Шольц.

Курсор писал, что в НАТО заявили о готовности прямой конфронтации с россией. По словам главы Военного комитета Альянса, производство стран-членов должно быть переориентировано на военную сферу.

Напомним, что российский диктатор владимир путин неоднократно прибегал к «ядерному шантажу» и весь мир понимает, что у рф есть оружие массового поражения, но использует его агрессор только в качестве элемента запугивания.

Кроме того, мы писали, на какие жертвы идет Лукашенко идет, чтобы не попасть под «дуло» кремля.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!