Представитель рф в ООН возложил на Украину вину за обстрелы украинских городов

«Удары по Украине наносятся в ответ на накачку этой страны западным оружием», — заявила россия на заседании Совбеза ООН.

Постпред рф в ООН возложил на украинскую ПВО вину за жертвы среди мирного населения Украины.

Небензя на заседании Совбеза заявил: «Повреждения жилых домов и жертвы среди мирного населения происходят по вине украинской ПВО, располагаемой не на окраинах городов, а в центре».

Представитель страны-террориста уверен, что в жилые дома попали обломки ракет, сбитые ПВО, а не российские ракеты.

Также небензя сразу опроверг себя, заявив со скрытой угрозой, что удары по Украине наносятся «в ответ на накачку этой страны западным оружием».

Ранее Курсор писал, что Украина без света и воды, есть погибшие: россия совершила новый массированный ракетный обстрел. Взрывы звучали в Виннице, Киеве, Львовской области, Кременчуге и около Днепра. В Винницкой области нанесены удары по объектам критической инфраструктуры.

Редакция информировала, что в Киеве отреагировали на ракетный удар рф: Никаких переговоров.

Также у Зеленского назвали основную цель ракетных ударов рф.

Наш сайт также сообщал, что Европарламент принял резолюцию, объявляющую рф государством-спонсором терроризма.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!